Ainda se recuperando de tempestade, Louisiana se prepara para furacão

O estado norte-americano da Louisiana se prepara, nesta quinta-feira (8) para outra de uma série de tempestades violentas que estão quebrando recordes, já que o furacão Delta acelerou no Golfo do México em direção a uma região que ainda se recupera da última tempestade.

O Delta atingiu enclaves turísticos da península mexicana de Yucatán ontem, deixando atrás de si uma confusão de árvores caídas e vidros quebrados que abalaram os moradores. Ele se intensificou na madrugada de hoje sobre o Golfo do México, e seus ventos devem alcançar 185 quilômetros por hora antes de ele atingir a Louisiana no entardecer ou na noite de amanhã (9).

Um alerta de furacão foi estendido à fronteira entre o Texas e a Louisiana e chegou a Morgan City, na Louisiana. O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou que o Delta pode provocar chuvas fortes, ventos intensos e uma maré de tempestade de 1,2 a 2,1 metros de altura em áreas litorâneas.

A tempestade iminente deteve algumas exportações de petróleo e levou produtoras de energia a retirar trabalhadores e suspender a produção de petróleo e gás em alto-mar. A Guarda Costeira dos Estados Unidos alertou as transportadoras para a possibilidade de ventos típicos de vendavais de Port Arthur, no Texas, a Mobile, no Alabama.

Os moradores das áreas litorâneas da Louisiana e aqueles que moram fora do sistema de proteção de barragens foram alertados para deixar os locais.

"Hoje temos que nos preparar, e as nossas famílias, para a chegada do furacão Delta", disse o governador da Louisiana, John Bel Edwards, aos moradores.