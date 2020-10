Espanha anuncia novas restrições contra a covid-19 em Madri

Os moradores de Madri devem ser impedidos de deixar a cidade, a não ser para viagens essenciais, por causa das novas restrições contra o novo coronavírus anunciadas pelo governo da Espanha.

Os limites da cidade também serão fechados para visitas desnecessárias de pessoas de fora, sob as novas medidas para grandes municípios com índices altos de infecção. Mais nove cidades da área metropolitana também serão afetadas.

"A saúde de Madri é a saúde da Espanha. Madri é especial", disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, em entrevista coletiva para anunciar as novas regras, que devem entrar em vigor nos próximos dias.

As pessoas terão permissão para cruzar fronteiras municipais para ir trabalhar e estudar, visitar o médico ou fazer compras, mas precisam permanecer dentro da cidade para atividades de lazer, segundo o acordo.

Entre as medidas estão o fechamento de bares e restaurantes às 23h, a diferença do toque de recolher anterior da 1h, e de parques públicos e de diversão. As reuniões sociais serão limitadas a seis pessoas.

Atualmente foco de infecções, a região de Madri responde por mais de um terço dos 133.604 casos diagnosticados no país ao longo das últimas duas semanas.

A assembleia regional conservadora já aplicou isolamentos localizados em 45 distritos, mas vem se desentendendo com o governo central, que defende um lockdown em toda a capital.

A Espanha já registrou um total de 769.188 casos, mais do que qualquer nação da Europa Ocidental, e acumula 31.791 mortes.