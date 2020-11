Ex-presidentes americanos parabenizam Joe Biden pela eleição

O ex-presidente americano George W. Bush parabenizou Joe Biden, na tarde de hoje (8), pela vitória na eleição dos Estados Unidos. Em uma declaração oficial publicada no Twitter do George W. Bush Presidential Center, o republicano agradeceu ao democrata pela "mensagem patriótica" do discurso em que se declarou vencedor.

George W. Bush governou os Estados Unidos entre 2001 e 2009 e é do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump, que ainda não reconheceu a derrota por alegar que houve fraude eleitoral.

O ex-presidente americano também parabenizou Trump e seus apoiadores pela "extraordinária conquista política" de somar 70 milhões de votos. Bush acrescentou que Trump tem o direito de pedir a recontagem de votos e fazer questionamentos na justiça, e pediu confiança de que o processo eleitoral foi fundamentalmente justo.

Bush também parabenizou a vice-presidente eleita, Kamala Harris "por sua histórica eleição". Harris será a primeira mulher e a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos.

O ex-presidente democrata Barack Obama já havia publicado ontem uma declaração oficial parabenizando a Joe Biden e Kamala Harris. Obama afirmou que o presidente enfrentará desafios extraordinários, como a pandemia, uma economia desigual e riscos à democracia.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

Outro ex-presidente americano que se manifestou foi o democrata Bill Clinton, que publicou no Twitter que "Os Estados Unidos se manifestaram e a democracia venceu".

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory!