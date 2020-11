Presidente interino do Peru anuncia renúncia ao cargo

O presidente interino do Peru, Manuel Merino, anunciou sua renúncia, em caráter “irrevogável”, neste domingo (15), pouco depois de os partidos políticos no Parlamento terem pedido a saída “imediata” dele do cargo, após protestos violentos que deixaram dois mortos e dezenas de feridos.

O presidente do Congresso peruano, Luis Valdéz, em entrevista coletiva, havia afirmado que, se Merino não apresentasse sua renúncia, o Congresso unicameral iniciaria um processo de impeachment.

Merino tinha assumido a Presidência da República há menos de uma semana, após a destituição do então presidente Martín Vizcarra,