Wall Street tem alta na véspera da eleição nos EUA

Os índices Dow Jones e S&P 500 fecharam em alta nesta segunda-feira, com o Nasdaq registrando leves ganhos na véspera da eleição presidencial norte-americana, conforme os investidores se preparavam para grandes oscilações nesta semana.

Na semana passada, os três índices registraram suas maiores quedas semanais desde março e a expectativa majoritária para os próximos dias é de volatilidade, com as possíveis mudanças de longo prazo nas políticas relativas a tributos, gastos do governo, comércio e regulação.

Movimentos de longo prazo vão depender do vencedor entre o presidente republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden.

Biden lidera as pesquisas nacionais, mas as disputas estão acirradas em Estados cruciais que podem garantir a vitória de Trump. Analistas disseram que o resultado mais provável para abalar os mercados de ações no curto prazo seria não haver um vencedor claro na noite de terça-feira.

Embora o Dow e o S&P tenham encerrado em território positivo, terminaram bem longe das altas da sessão, e o Nasdaq chegou a ficar algum tempo no vermelho.

O Dow Jones Industrial fechou em alta de 1,6%, pata 26.925,05 pontos, o S&P 500 subiu 1,23%, para 3.310,24 pontos e o Nasdaq Composite teve elevação de 0,42%, para 10.957,61 pontos.