Reino Unido diz que restringiu propagação de variantes da covid-19

O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que as medidas duras nas fronteiras e o rastreamento de contato aprimorado parecem ter restringido a propagação das variantes do coronavírus do Brasil e da África do Sul.

Hancock afirmou que um plano para aliviar o terceiro lockdown nacional na Inglaterra, que será publicado na segunda-feira, precisará dar tempo para a análise de dados, já que o governo ainda está preocupado de que as variantes possam prejudicar o andamento da vacinação no país.

Ele disse, no entanto, que os primeiros sinais são animadores.

"Há evidências de que as medidas que estamos tomando, tanto no rastreamento melhorado de contatos e as medidas mais rígidas na fronteira, elas estão funcionando e que agora temos uma vigilância muito mais forte em vigor."

O primeiro-ministro, Boris Johnson, irá apresentar o plano na segunda-feira, com um início mais rápido do que o esperado no programa de vacinação do Reino Unido.

"É muito importante ver o impacto dos passos que estamos dando", disse Hancock. "Queremos estabelecer um plano que dê orientação às pessoas... Também estaremos absolutamente vigilantes em relação aos dados no caminho", disse.

"Nós já vimos atualmente outras novas variantes das quais, felizmente, há muito, muito, muito pouco no país agora, mas precisamos nos proteger contra elas", acrescentou.