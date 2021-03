Inundações na Austrália desalojam 18 mil pessoas

As autoridades australianas informaram que cerca de 18 mil pessoas foram retiradas de suas casas nos últimos dias, devido às inundações registradas na costa leste do país, consideradas as piores em mais de cinco décadas.

Pelo menos 15 mil pessoas foram retiradas da costa norte-central da Nova Gales do Sul, enquanto 3 mil vivem em bairros na parte ocidental de Sidney, disse a chefe do governo do estado da Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.

Muitas das áreas inundadas no auge da pandemia da covid-19 tinham sido também afetadas pelos incêndios florestais em 2019 e 2020, bem como por uma seca severa.

"Não conheço nenhum momento da história do nosso estado em que tenhamos tido este tipo de clima extremo em tão rápida sucessão de tempo e no meio de uma pandemia", disse Berejiklian aos jornalistas.

"Estamos nos preparando para uma semana muito difícil", acrescentou a governante de Nova Gales do Sull, o estado mais populoso da Austrália, observando que até agora não foram relatadas mortes ou ferimentos graves.

No fim de semana, as autoridades australianas declararam 38 localidades, incluindo vários bairros da parte ocidental de Sydney, como zonas de catástrofe natural, após chuvas torrenciais que inundaram estradas e casas.

As inundações também afetaram o transporte urbano, causaram a suspensão das aulas em cerca de 200 escolas e isolaram algumas localidades na costa norte-central da Nova Gales do Sul. O governo australiano não excluiu a utilização de soldados do Exército, se os governos regionais solicitarem.

"Temos helicópteros prontos e apoio para operações de busca e salvamento", disse o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, à estação de rádio 2GB, lembrando que o governo dará assistência financeira às pessoas afetadas pela catástrofe.

No estado vizinho de Queensland, na fronteira com Nova Gales do Sul, chuvas torrenciais também afetam a região e as autoridades disseram temer inundações durante a semana.

A extensão dos danos das cheias em Nova Gales do Sul ainda não é conhecida, mas o chefe executivo do Conselho de Seguros da Austrália, Andrew Hall, disse que as companhias pertencentes ao organismo já receberam 5 mil comunicados, de acordo com a imprensa local.