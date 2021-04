Braga Netto manifesta pesar por naufrágio de submarino da Indonésia

O ministro da Defesa Walter Braga Netto divulgou no fim da tarde deste domingo (25) nota de pesar pelo naufrágio de submarino da Indonésia.

“Como Ministro da Defesa do Brasil, manifesto o meu profundo sentimento às Forças Armadas da Indonésia, pelo naufrágio do Submarino “KRI Nanggala-402” e pela inestimável perda dos militares que se encontravam a bordo, no cumprimento de seu dever, em exercícios militares ao norte da Ilha de Bali.”

O submarino indonésio, desaparecido desde quarta-feira (21), foi encontrado naufragado e dividido em pelo menos três partes no fundo do mar de Bali. Havia 53 tripulantes na embarcação. Uma varredura no sábado detectou o submarino a 850 metros, muito além da área de mergulho do Nanggala.

O KRI Nanggala-402 perdeu o contato com o radar enquanto se preparava para conduzir um exercício de torpedo.