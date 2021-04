Itamaraty emite nota de pesar por morte de príncipe Philip

O Ministério das Relações Exteriores emitiu nesta sexta-feira (9) nota oficial sobre a morte do príncipe Philip, marido da rainha britânica Elizabeth II.

"O governo e o povo brasileiros solidarizam-se com a rainha Elizabeth II, sua família e o povo do Reino Unido neste momento de luto dos britânicos pela perda do duque de Edimburgo. O presidente Jair Bolsonaro enviou mensagem de condolências a Sua Majestade", diz o comunicado.

Figura-chave na família real britânica por quase sete décadas, o duque de Edimburgo, título nobiliárquico do príncipe, morreu aos 99 anos, segundo informou o Palácio de Buckingham mais cedo. Ele esteve ao lado da mulher ao longo de todos os 69 anos do reinado dela, o mais longo da história do Reino Unido.

O príncipe, que ia completar 100 anos em 10 de junho, tinha saído recentemente do hospital, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica por problemas cardíacos, e regressado ao Palácio de Windsor.