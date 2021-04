Tiroteio em escola do Tennessee deixa 1 morto e policial ferido

Uma pessoa foi morta em uma escola de Knoxville, no Estado norte-americano do Tennessee, nesta segunda-feira (12), e um policial ficou ferido quando a polícia confrontou um suspeito armado.

O tiroteio, que ocorreu por volta das 15h15 (horário local) na Austin-East Magnet School, no lado leste de Knoxville, é o mais recente de uma série de episódios de violência armada nos Estados Unidos desde meados de março.

A polícia de Knoxville disse que o policial baleado deve sobreviver.

"Ele está consciente e bem disposto... Ele vai ficar bem. Agradeci a ele por colocar sua vida em risco para proteger os alunos e os funcionários da escola. Ele disse que preferia que ele ficasse ferido do que qualquer outra pessoa", disse a prefeita de Knoxville, Indya Kincannon, à CBS News.

Os investigadores não identificaram imediatamente o suspeito e a vítima morta, apenas sabiam que ambos eram do sexo masculino. Não ficou imediatamente claro se eles frequentavam a Austin-East Magnet School.

"Com base na investigação preliminar, os policiais de Knoxville responderam a um relato na Austin-East Magnet High School sobre um sujeito do sexo masculino que possivelmente estava armado na escola", disse o departamento de polícia no Facebook. "Após a abordagem ao sujeito, foram disparados tiros. Um policial foi atingido pelo menos uma vez e transportado para o Centro Médico [da Universidade do Tennessee] com ferimentos que não devem ser fatais. Um homem foi declarado morto no local, enquanto outro foi detido para uma investigação mais aprofundada."

O departamento de polícia relatou inicialmente "várias vítimas baleadas" no ataque.

"As escolas do condado de Knox estão respondendo a um tiroteio ocorrido esta tarde na escola Austin-East Magnet High. Estamos coletando informações sobre esta situação trágica e forneceremos informações adicionais o mais rápido possível", disse o superintendente das escolas de Knoxville, Bob Thomas, no Twitter.

"O prédio da escola foi fechado e os alunos que não estavam envolvidos no incidente foram liberados para suas famílias", disse Thomas.

Em outros tiroteios desde meados de março, um homem abriu fogo em fábrica do Texas onde trabalhava na semana passada, matando uma pessoa e ferindo mais seis antes de ser preso.

Oito pessoas foram mortas em spas da região de Atlanta, mais 10 morreram em um supermercado em Boulder, no Colorado, e quatro pessoas, incluindo um menino de 9 anos, foram mortas em uma imobiliária em Orange, na Califórnia.