Itamaraty manifesta pesar por mortes em Israel

O governo brasileiro divulgou nota, na noite de ontem (30) em que manifesta consternação e profundo pesar com as notícias sobre o acidente ocorrido durante celebração religiosa perto do Monte Meron, na Galileia, em Israel.

Segundo informações, ao menos 45 pessoas morreram esmagadas na madrugada m um festival religioso superlotado, e espectadores descreveram cenas de caos nas quais outros morreram diante de seus olhos.

Na nota o Itamaraty afirma: “O governo e o povo brasileiro solidarizam-se com os familiares e os amigos

das vítimas, manifestam ao governo e ao povo de Israel suas condolências neste momento de luto e desejam pronto restabelecimento aos feridos”.

Não há registro, até o momento, de brasileiros feridos.

*Com informações da Reuters