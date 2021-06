Flórida: dezenas estão desaparecidos em desabamento de prédio

Equipes de resgate buscavam, nessa quinta-feira (24), entre toneladas de escombros, qualquer sinal de sobreviventes no local do desabamento de parte de uma torre residencial de frente para o mar. O desabamento ocorreu na madrugada de ontem, deixando pelo menos uma pessoa morta e quase 100 desaparecidas, segundo autoridades.

Sally Heyman, comissária do condado de Miami-Dade, disse que as autoridades não conseguiram dazer contato com 51 indivíduos que "supostamente" moravam no prédio.

O diretor da polícia de Miami-Dade, Freddy Ramirez, afirmou a jornalistas que 99 pessoas estão desaparecidas e 53, cujos paradeiros eram inicialmente desconhecidos, foram localizadas, embora não tenha dito se todos do segundo grupo estão vivos.

"Equipes de resgate e bombeiros estão no local com seus cães de busca. É um local muito perigoso no momento. Muito instável", disse Ramirez. "Eles estão nos trabalhos de busca e resgate, e vão atuar por um tempo. Não vão desistir, não vão parar."

Ramirez disse ainda que o número de vítimas e de pessoas desaparecidas deve provavelmente mudar. "Eu não quero criar falsas expectativas", declarou. "Essa situação é muito trágica para as famílias e a comunidade."

Uma autoridade dos bombeiros informou que 35 pessoas foram resgatadas do edifício em Surfside, um enclave à beira-mar com 5.700 moradores, em uma ilha-barreira na Baía de Biscayne, perto de Miami. Duas pessoas foram resgatadas dos escombros, enquanto as equipes de resgate utilizam drones e cães farejadores na busca por sobreviventes.

Autoridades dizem que o prédio, construído em 1981, estava passando por um processo de reavaliação, necessitando de consertos, e que outro prédio estava sendo construído ao lado, embora a causa do desabamento ainda não esteja clara.

"É difícil imaginar como isso pode ter acontecido", disse o prefeito de Surfside, Charles Burkett, a repórteres. "Prédios não caem simplesmente."

Imagens de uma emissora de TV de Miami mostraram a equipe de resgate retirando um menino de pilhas de destroços, e bombeiros usando escadas de caminhões para resgatar moradores presos nas varandas.

Burkett afirmou que parte do prédio com varandas voltadas para a praia teve um efeito cascata, com um andar desabando sobre o outro.

"A parte de trás do prédio, provavelmente um terço ou mais, está totalmente destruída".

Ele também disse que o desabamento parece ter afetado 30 unidades do edifício.

Barry Cohen e sua esposa foram resgatados do prédio. "No início, parecia um relâmpago ou trovão", disse Cohen, ex-vice-prefeito de Surfside e morador do prédio. "Mas então continuou - de forma constante por pelo menos 15 a 30 segundos - continuou indo e indo e indo". Cohen também disse que havia uma obra no topo do prédio por mais de um mês.

A Polícia de Miami-Dade assumiu o controle da investigação. Mais de 80 unidades de resgate e bombeiros foram acionadas, informou o Departamento de Bombeiros do Condado de Miami-Dade em mensagem no Twitter nessa quinta-feira.

Um vídeo de uma testemunha mostrou vizinhos se reunindo do outro lado da rua, em meio aos escombros. Uma pessoa diz: "todo esse edifício aqui está completamente destruído".

* Reportagem adicional de Radhika Anilkumar e Peter Szekely