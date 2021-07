Prédio em Washington desaba, deixa uma pessoa presa e outras feridas

Equipes de busca e resgate tentavam retirar do meio de escombros um trabalhador preso dentro de um edifício parcialmente construído, de cinco andares, que desabou durante uma tempestade em Washington.

Mais quatro trabalhadores foram removidos do local pouco tempo depois do desabamento na capital norte-americana, que ocorreu nessa quinta-feira (1º), por volta das 15h30 no horário local, segundo John Donnelly, diretor-assistente dos bombeiros.

Os trabalhadores resgatados foram levados a um hospital local, a oito quilômetros do Capitólio. Nenhum deles corria risco de morrer, disse Donnelly.

O trabalhador preso nos escombros estava consciente e em contato com as equipes de bombeiros que tentam resgatá-lo, afirmou o diretor. "Estamos conversando com ele e vejo isso como uma coisa boa".

Na semana passada, uma torre residencial desabou em Surfside, na Flórida, enquanto a maioria dos moradores dormia. Equipes de resgate já recuperaram 18 corpos e dizem que 145 pessoas ainda estão desaparecidas.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt em Washington e Dan Whitcomb em Los Angeles)