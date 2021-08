Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, morre aos 80 anos

Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones, faleceu em um hospital de Londres cercado pela família, aos 80 anos, informou seu porta-voz nesta terça-feira (24).

"É com uma tristeza imensa que anunciamos a morte de nosso amado Charlie Watts. Ele faleceu pacificamente em um hospital de Londres, mais cedo, hoje, cercado pela família", disse o porta-voz.

"Charlie foi um marido, pai e avô querido e também, como membro dos The Rolling Stones, um dos maiores bateristas de sua geração."

Nascido na capital inglesa em 1941, Watts começou a tocar bateria nos clubes de rhythm and blues londrinos no início dos anos 1960. Ele concordou em unir forças com Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards em seu grupo iniciante, os Rolling Stones, em janeiro de 1963.

Fazendo sucesso no Reino Unido e nos Estados Unidos no início com covers, a banda conquistou fama global com sucessos compostos por Jagger e Richards, como (I Can't Get No) Satisfaction, Get Off of My Cloud e Paint It, Black e o álbum Aftermath.

Watts deixou os tumultos que definiram a banda nos anos 60 e 70 aos outros membros.

No palco, ele também ficava satisfeito de deixar a extravagância a cargo de Jagger e dos restantes, enquanto ancorava a apresentação com uma sensação de competência tranquila.