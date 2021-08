Pandemia eleva venda de livros na Suécia a níveis recordes

A venda de livros na Suécia atingiu recorde histórico no primeiro semestre de 2021, à medida que as pessoas viajavam menos e se entretinham mais em casa durante a pandemia, levando o setor a outro ano forte após um 2020 recorde.

A Associação Sueca de Livreiros informou, nessa quarta-feira (11), que as vendas totais aumentaram 10% em comparação com o mesmo período em 2020, as de livros impressos, 7%, e de digitais, 14%. Livros infantis lideraram a alta.

Em comparação com o primeiro semestre de 2019, antes da pandemia, as vendas totais aumentaram 18%.

"A tendência que vimos desde o início da pandemia continua - são os canais e formatos de vendas digitais que estão aumentando, enquanto as vendas de livros nas livrarias físicas estão diminuindo", disse a associação em comunicado.

"Ao mesmo tempo, muitos dos membros da associação veem que os clientes vacinados estão voltando às lojas e que a paralisação também beneficiou as vendas neste verão (do Hemisfério Norte)."

Maria Hamrefors, presidente da Associação Sueca de Livreiros, disse que as lojas localizadas em grandes cidades e shoppings foram responsáveis ​​pela queda no comércio físico. "Enquanto isso, as lojas em resorts de férias ou em áreas onde as pessoas vivem - e trabalham de casa - têm se saído muito bem", acrescentou.