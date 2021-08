Pico mais alto da Groenlândia registra chuva pela primeira vez

O ponto mais alto do manto de gelo da Groenlândia registrou chuva na semana passada pela primeira vez na história, outro sinal preocupante de aquecimento da camada de gelo que já está derretendo em um ritmo crescente, disseram cientistas nesta sexta-feira (20).

"Isso não é um sinal saudável para um manto de gelo", disse Indrani Das, glaciologista do Observatório Terrestre Lamont-Doherty da Universidade de Columbia. "Água no gelo é ruim ... Torna a camada de gelo mais propensa a derreter."

A água não está apenas mais quente do que a neve normal, mas também mais escura - por isso, ela absorve mais luz do sol em vez de refleti-la.

Essa água derretida está fluindo para o oceano, fazendo com que o nível do mar suba. O derretimento da camada de gelo da Groenlândia - a segunda maior do mundo depois da Antártica - causou cerca de 25% do aumento do nível do mar global nas últimas décadas, estimam os cientistas. Essa participação deve crescer, à medida que as temperaturas globais aumentam.

A chuva caiu em 14 de agosto por várias horas no cume de 3.216 metros do manto de gelo, onde as temperaturas permaneceram acima de zero por cerca de nove horas, disseram cientistas do Centro de Dados Nacional de Neve e Gelo dos EUA.

A chuva e as altas temperaturas provocaram um extenso derretimento em toda a ilha, que sofreu uma perda de massa de gelo na superfície em 15 de agosto sete vezes acima da média para meados de agosto.