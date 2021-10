Alec Baldwin dispara em set de filmagem e diretora de fotografia morre

A diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu e o diretor Joel Souza ficou ferido na quinta-feira (21) quando o ator norte-americano Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica em um set de filmagem no Novo México, disseram autoridades.

Baldwin baleou Hutchins, diretora de fotografia do filme Rust, e Joel Souza, o diretor do filme, no Rancho Bonanza Creek, instalação de produção ao sul de Santa Fé, de acordo com o Departamento do xerife da cidade.

Hutchins foi transportada de helicóptero ao Hospital da Universidade de Novo México, onde foi declarada morta.

Souza foi levado de ambulância ao Centro Médico Regional Christus St. Vincent Medical para ser tratado dos ferimentos, cuja gravidade não pode ser determinada de imediato.

A atriz Frances Fisher disse no Twitter que "Souza me mandou uma mensagem de texto dizendo que saiu do hospital". Indagado se Souza teve alta, o porta-voz do centro médico, Arturo Delgado, disse não ter permissão para divulgar informações sobre pacientes.

O gabinete do xerife disse que nenhuma acusação foi feita e que está investigando o episódio e entrevistando testemunhas. "A investigação continua aberta e ativa", disse o gabinete do xerife em um comunicado.

O site de entretenimento Deadline citou uma fonte do gabinete do xerife segundo a qual Baldwin foi interrogado por investigadores e depois liberado.

O ator foi ao gabinete do xerife espontaneamente e deu uma declaração aos investigadores, noticiou o Santa Fe New Mexican citando o porta-voz Juan Rios.

Agentes ainda estavam tentando determinar se o que aconteceu foi um acidente, acrescentou o jornal. Rios não respondeu de imediato a pedidos de informação feitos pela Reuters.

Representantes de Baldwin tampouco responderam a pedidos de comentário. Mais cedo na quinta-feira, a revista de notícias People noticiou que um porta-voz de Baldwin disse que houve um "acidente" envolvendo o "disparo involuntário de uma arma cenográfica com festim".

Baldwin foi visto "angustiado e em prantos" ao falar ao telefone diante da sede do gabinete do xerife no mesmo dia, relatou o Santa Fe New Mexican.

O ator de 63 anos é coprodutor de Rust, um faroeste que se passa no Kansas dos anos 1880, e interpreta o personagem que dá título ao filme, um avô fora da lei de um menino de 13 anos condenado por uma morte acidental.

A produção do filme está suspensa por "período indeterminado", disseram vários veículos de notícias citando a produtora, Rust Movie Productions LLC.

O acidente ressuscitou um debate sobre se certos tipos de arma cenográfica deveriam ser proibidas.