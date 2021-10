Atiradores matam pelo menos 18 em mesquita no norte da Nigéria

Homens armados em motocicletas mataram ao menos 18 pessoas em uma mesquita no estado do Níger, disseram dois moradores da região à Reuters nessa segunda-feira (25).

Os atiradores chegaram na comunidade Maza-Kuka, na região do governo local de Mashegu, por volta das 5h (horário local) acrescentaram.

"Eles chegaram, foram direto para a mesquita e atiraram nos fiéis sem poupar ninguém", afirmou o morador Abdulganiyu Hassan, acrescentando que eles raptaram dez pessoas. Bello Ayuba, outro morador e testemunha, contou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.

O porta-voz da polícia estadual do Níger não respondeu imediatamente às ligações e mensagens em busca de comentários sobre o assunto.

Bandidos armados, que operam em busca de dinheiro, sequestraram e mataram centenas de pessoas na região noroeste da Nigéria neste ano, mas autoridades do estado do Níger e dos governos locais também disseram recentemente que o grupo militante islâmico Boko Haram havia tomado várias comunidades no estado, oferecido dinheiro e alistado moradores da região para lutarem em suas fileiras contra o governo.