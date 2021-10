Dubai tenta recuperar turismo após impacto de pandemia

Um dos principais destinos turísticos do Oriente Médio, Dubai foi fortemente afetada pela pandemia de covid-19. Em março de 2020, com a rápida disseminação do novo coronavírus pelo mundo, a cosmopolita cidade árabe de repente teve que se fechar para visitantes.

A maior cidade dos Emirados Árabes Unidos ficou sem receber turistas por alguns meses. O impacto no mercado turístico foi enorme. Antes da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, Dubai vinha apresentando números melhores que no ano anterior. Quando o ano se encerrou, no entanto, o destino havia tido uma queda de 67%.

O número de visitantes internacionais caiu de 16,73 milhões em 2019 para 5,51 milhões em 2020. Como tem o turismo como importante motor de sua economia, Dubai não quis demorar para reabrir as portas.

Em maio de 2020, dois meses depois de fechar as fronteiras, reabriu para visitantes de dentro do país. Em julho do mesmo ano, começou a receber viajantes internacionais.

“Enquanto muitos destinos permaneceram fechados em 2020, Dubai avançou com a reabertura dos seus setores de turismo e hotelaria no segundo semestre do ano, tornando-se um ímã para turistas e viajantes de negócios que procuram um escape seguro para as pressões provocadas pela pandemia em seus países de origem. Apesar dos desafios apresentados pela pandemia, o desempenho do turismo em Dubai voltou a superar a média global, seguindo uma tendência que vem desde 2012”, disse à Agência Brasil o diretor do órgão de promoção de turismo de Dubai, Issam Kazim.

Segundo ele, da reabertura até julho deste ano, 4,1 milhões de pessoas visitaram o emirado. Nos sete primeiros meses deste ano, foram quase 3 milhões de turistas. Kazim explicou que a retomada foi motivada pela resposta dos Emirados Árabes à pandemia, com grande adesão às medidas de isolamento social e a vacinação de mais de 80% da população. Para ele, isso faz com que o turista se sinta seguro para visitar o país.

* O repórter Vitor Abdala e o fotógrafo Marcelo Camargo viajaram a convite da Apex-Brasil