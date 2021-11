Expo 2020: Pavilhão Brasil ultrapassa 400 mil visitantes

O Pavilhão Brasil da Expo 2020, em Dubai, ultrapassou hoje (15) o marco de 400 mil visitantes desde o início do evento, em 1º de outubro.



De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Pavilhão Brasil figura entre os cinco mais visitados da exposição, juntamente com os da China, Itália, Arábia Saudita e França.

Bolsonaro

Em seu último dia de agenda em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro participou de solenidade na Expo 2020 e visitou o Pavilhão Brasil.



No dia anterior, como parte da programação da Missão Prospectiva em Dubai, uma delegação de empresários da Confederação Nacional da Indústria (CNI) também visitou o local.

Pavilhão

Ao longo dos seis meses de evento, o espaço de quase 4 mil metros quadrados do Pavilhão Brasil promete uma imersão em visões, sons e cheiros do país – incluindo uma lâmina d’água representando rios e lagos brasileiros, por onde os visitantes podem caminhar.

Até março de 2022, o local deve receber delegações das três esferas públicas, além de empresários, investidores, startups, empreendedores e representantes setoriais.



Além da experiência sensorial e estética promovida pela arquitetura e decoração do pavilhão, chefs brasileiros apresentam culinárias típicas de biomas como Cerrado, Pantanal, Caatinga e Amazônia.



*A repórter viajou a convite da Apex-Brasil