França anunciará novas medidas para conter avanço da covid-19

O governo francês vai anunciar novas medidas de contenção da covid-19 nesta quinta-feira (25), à medida que a taxa de infecção pelo novo coronavírus cresce em todo o país, disse hoje (24) o porta-voz do governo, Gabriel Attal.

Ele afirmou que o governo prefere fortalecer as medidas de distanciamento social e acelerar sua campanha de vacinação. Amanhã, o governo também vai endurecer as regras sobre o uso do passe sanitário, acrescentou.

Segundo Attal, apesar disso, a situação tende a piorar nos próximos dias, com a taxa de incidência - número de infecções semanais por 100 mil habitantes - passando de 200 nos próximos dias.