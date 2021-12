Filipinas: número de mortos em passagem de tufão pode subir para 31

A agência de desastres das Filipinas informou, neste sábado (18), que o número de mortos causados pela passagem do tufão Rai pelo país pode subir para 31, quase o triplo do registrado no dia anterior, conforme as equipes de resgate conseguem avançar sobre áreas devastadas e as linhas de comunicação são restauradas.

Foi confirmada a morte de quatro pessoas e é possível que mais 27 tenham morrido como resultado da passagem do fenômeno, afirmou a agência.

O tufão Rai foi a 15ª e uma das mais mortais tempestades tropicais a atingir as Filipinas neste ano.