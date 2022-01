Coreia do Norte lança novo míssil balístico

A Coreia do Norte disparou míssil balístico em seu mar oriental, segundo lançamento em uma semana, informaram as Forças Armadas da Coreia do Sul e do Japão.

Os lançamentos deste mês seguem uma série de testes de armas em 2021, o que mostra como a Coreia do Norte continua a expandir a capacidade militar durante bloqueio pandêmico autoimposto e conversações nucleares estagnadas com os Estados Unidos.

Os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disseram que a Coreia do Norte provavelmente disparou um único míssil balístico, de uma área interior para o seu mar oriental, e que as Forças Armadas sul-coreanas e norte-americanas analisam o lançamento.

Na última quarta-feira (5), a agência oficial norte-coreana KCNA informou que o país fez teste de míssil hipersônico, o primeiro desse tipo realizado este ano.

O míssil transportava uma "ogiva hipersônica", que "atingiu com precisão um alvo a 700 quilômetros de distância".

Foi a segunda vez que a Coreia do Norte faz o lançamento de míssil hipersônico, uma arma sofisticada que indica os avanços da indústria de defesa de Pyongyang.

Armas hipersônicas geralmente voam em direção a alvos em altitudes mais baixas do que os mísseis balísticos e podem atingir mais de cinco vezes a velocidade do som – cerca de 6,2 mil quilômetros por hora.