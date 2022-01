Elefantes morrem após comer lixo plástico em aterro no Sri Lanka

Veterinários e ambientalistas alertam que lixo plástico em aterro a céu aberto no leste do Sri Lanka está matando elefantes. Dois animais foram encontrados mortos no último fim de semana.

Cerca de 20 elefantes morreram nos últimos oito anos, depois de consumir lixo plástico no aterro da vila de Pallakkadu, no distrito de Ampara, cerca de 210 quilómetros (km) a leste da capital, Colombo.

Exames realizados nos animais mostraram que eles engoliram grande quantidade de plástico não degradável encontrado em depósito de lixo, segundo o veterinário da vida selvagem Nihal Pushpakumara.

"Polietileno, embalagens de alimentos, plástico e água foram as únicas coisas que pudemos ver nas autópsias. A comida normal que os elefantes comem e digerem não era evidente", disse.

O número de elefantes diminuiu de cerca de 14 mil no século 19 para 6 mil em 2011, de acordo com o primeiro censo desses animais no país. Eles estão cada vez mais vulneráveis devido à perda e degradação do seu habitat natural.

Muitos aventuram-se em busca de comida e alguns são mortos por caçadores ou agricultores, furiosos com os danos nas plantações.

"Os elefantes famintos procuram o lixo no aterro, consumindo plástico e objetos pontiagudos que danificam o sistema digestivo", afirmou Pushpakumara.

Em 2017, o governo anunciou que ia reciclar o lixo perto de zonas de vida selvagem para evitar que os elefantes consumam resíduos plásticos.

O governo informou também que seriam colocadas cercas elétricas em volta dos locais para manter os animais afastados, mas nenhuma das medidas foi totalmente implementada.

"Existem 54 aterros em áreas de vida selvagem em todo o país, com cerca de 300 elefantes próximos", segundo autoridades.

* É proibida a reprodução deste conteúdo