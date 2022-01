Evergrande espera proposta de reestruturação em seis meses

A Evergrande disse nesta quarta-feira (26) que pretende ter uma proposta preliminar de reestruturação em seis meses, com a endividada incorporadora chinesa lutando para acalmar credores assustados com calotes, desde que ela começou a desmoronar em 2021.

O anúncio veio enquanto Pequim aperta o controle sobre a incorporadora e toma medidas para estabilizar o setor imobiliário do país, que foi atingido pela crise.

Alguns donos de títulos disseram ter ficado desapontados com a apresentação de 25 minutos com credores, que incluiu respostas preparadas para perguntas.

Outrora a maior incorporadora da China, a Evergrande acumulou dívidas de mais de US$ 300 bilhões e está lutando para pagar credores, fornecedores e investidores em produtos de gestão de patrimônio.

O recém-nomeado diretor executivo da Evergrande, Siu Shawn, também presidente do Evergrande New Energy Vehicle, disse, na teleconferência com os credores, que o grupo está trabalhando em um plano de reestruturação abrangente.

"O conselho de administração e o comitê de gestão de risco esperam manter contato com os investidores e respeitosamente pedir que não tomem nenhuma ação legal agressiva para manter a estabilidade para os benefícios mútuos de todas as partes interessadas", disse Siu na teleconferência.

"Percebemos que há dúvidas sobre a transparência e o processo de reestruturação do grupo e gostaríamos de aproveitar a oportunidade para explicar a todos os credores que o conselho de administração, o comitê de gestão de risco e o grupo trabalharão rapidamente para estabilizar o grupo", disse Siu.

A agência de classificação de risco Moody's disse, em relatório, que os acordos para emissão de títulos da Evergrande se tornaram cada vez mais frouxos, reduzindo ou eliminando as principais proteções e colocando em perigo as perspectivas de recuperação dos credores.

