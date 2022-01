Tremor de 6,2 é registrado perto de Tonga, sem alerta de tsunami

Tremor de magnitude 6,2 na escala Ritcher foi sentido hoje (27) perto do arquipélago de Tonga, sem informações de danos e vítimas ou alertas de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que indica a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o epicentro do tremor à profundidade de 14 quilômetros (km) abaixo do fundo do mar.

O sismo ocorreu a 219 km a oeste da cidade de Pangai, nas ilhas Ha`apai, e 250 km a noroeste de Nuku`alufa, capital de Tonga.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico não emitiu qualquer aviso.

Tonga está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta.

Em 15 de janeiro, violenta erupção do vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha`apai desencadeou tsunami com ondas até 15 metros, que devastaram a nação e causaram pelo menos três mortes.

Depois de vários dias isolada do mundo, a ajuda humanitária, principalmente em aviões e navios da Austrália e da Nova Zelândia, começou a chegar a Tonga, onde há preocupações sobre possível contaminação de aquíferos.

