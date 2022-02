Banco Mundial transfere funcionários da Ucrânia, mas mantém operações

O Banco Mundial informou nesta segunda-feira (14) que está realocando temporariamente alguns de seus funcionários na Ucrânia e suspendeu missões ao país devido às tensões na fronteira com a Rússia, mas suas operações de financiamento no país continuarão.

"A principal prioridade do Grupo Banco Mundial é manter nossos funcionários e suas famílias seguros. De acordo com nossa política de retirada, a realocação temporária de funcionários está em andamento e medidas de segurança reforçadas estão em vigor", afirmou a instituição em comunicado interno visto pela Reuters.

O documento não forneceu detalhes sobre para onde foram realocados ou quantos funcionários estão sendo retirados da Ucrânia.

Um porta-voz do Grupo Banco Mundial disse que as operações do credor de desenvolvimento na Ucrânia continuarão. E acrescentou: "Para esse fim, a equipe continuará trabalhando em nosso programa da Ucrânia e de locais alternativos."

Desde que a pandemia de covid-19 começou, em 2020, o Banco Mundial forneceu quase US$ 1,3 bilhão em financiamentos à Ucrânia.

A Rússia sugeriu nesta segunda-feira que está pronta para continuar os diálogos com o Ocidente para tentar neutralizar a crise de segurança, enquanto uma autoridade ucraniana disse que Kiev está preparada para fazer concessões a Moscou.

*É proibida a reprodução desde conteúdo.