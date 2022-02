Biden e Putin falarão enquanto os avisos da Ucrânia aumentam

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu colega russo, Vladimir Putin, falarão neste sábado (12), enquanto os Estados Unidos e outras nações ocidentais alertaram que uma guerra na Ucrânia pode começar a qualquer momento.

Washington ordenou que alguns funcionários da embaixada deixassem a Ucrânia no sábado, seguindo seu pedido esta semana para que os cidadãos deixem o país o mais rápido possível.

Putin solicitou que o telefonema entre os líderes ocorresse na segunda-feira, disse uma autoridade da Casa Branca, mas Biden queria conduzi-lo mais cedo, já que Washington obteve relatos cada vez mais vívidos de um possível ataque à Ucrânia.

Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e Holanda juntaram-se no sábado a países que pedem aos seus cidadãos que deixam a Ucrânia. Washington disse na sexta-feira (11) que uma invasão russa, incluindo um possível ataque aéreo, pode ocorrer a qualquer momento.

Moscou contestou repetidamente a versão dos eventos de Washington, dizendo que reuniu mais de 100 mil soldados perto da fronteira ucraniana para manter sua própria segurança contra agressões de aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A Rússia, que acusou nações ocidentais de espalhar mentiras, disse no sábado que decidiu "otimizar" seu número de funcionários diplomáticos na Ucrânia, temendo "provocações" de Kiev ou de outro partido.

Moscou não disse se isso significa uma redução no número de funcionários, mas disse que a embaixada e os consulados na Ucrânia continuam desempenhando suas principais funções.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que Washington imporá sanções econômicas rápidas se Moscou invadir.

"Continuo esperando que ele não escolha o caminho da agressão renovada e que ele escolha o caminho da diplomacia e do diálogo", disse Blinken a repórteres após uma reunião com líderes do Pacífico em Fiji. "Mas se ele não fizer isso, estamos preparados."

