Ocidente dispara sanções em direção a Moscou

Estados Unidos, União Europeia e vários países ocidentais anunciam ainda hoje (22) sanções a Moscou.

É a reação imediata ao reconhecimento, por parte da Rússia, da independência das repúblicas ucranianas de Donetsk e Lugansk. Já há tropas russas nesses territórios.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) fez reunião de emergência, e a maioria dos países condenou o que considera ser violação das leis internacionais.



A secretária-geral adjunta da ONU avisa que os próximos dias serão críticos e que o risco de um conflito ampliado é real.

A Alemanha anunciou a suspensão do Nord Stream 2, o gasoduto russo que abastece parte da Europa. O Reino Unido acaba de congelar ações de cinco bancos russos.

Há muito que as repúblicas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, que tiveram a independência reconhecida, foram ocupadas por separatistas pró-russos.

Petróleo

O preço do petróleo Brent para entrega em abril continuou hoje forte tendência ascendente, tendo atingindo US$ 99,01, mais 3,79% do que no fechamento dessa segunda-feira.

O aumento, que reflete a ampliação das tensões na Ucrânia, significa que o petróleo está no mais alto nível desde 2014.

O ouro negro está subindo devido aos receios dos mercados de que a crise entre a Rússia e a Ucrânia possa afetar o abastecimento.

A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo depois da Arábia Saudita e o maior produtor de gás natural.

