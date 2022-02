Putin diz a Xi que Rússia se dispõe a manter conversas de alto nível

O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao presidente chinês, Xi Jinping, em telefonema nesta sexta-feira (25), que a Rússia está disposta a manter conversações de alto nível com a Ucrânia, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

"Os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan, há muito tempo ignoram as preocupações razoáveis da Rússia com a segurança, repetidamente renegaram seus compromissos e continuaram a avançar com o envio de militares para o Leste, desafiando os resultados estratégicos da Rússia", disse Putin a Xi, segundo a CCTV.

"A Rússia está disposta a conduzir negociações de alto nível com a Ucrânia", acrescentou, de acordo com a emissora.

