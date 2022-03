Ministério ucraniano pede criminalização do uso do símbolo "Z"

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, pediu nesta terça-feira (29) a todos os Estados que criminalizem o uso da letra “Z”, um símbolo utilizado mundialmente como forma de apoio à invasão russa. O apelo surge um dia depois de a Alemanha ter anunciado que a exibição da letra “Z”, em apoio à agressão russa pode incorrer numa acusação judicial.

"Apelo a todos os Estados para que criminalizem o uso do símbolo 'Z' como forma de apoio público à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”, disse Dmytro Kuleba no Twitter. “'Z' significa crimes de guerra russos, cidades bombardeadas, milhares de ucranianos assassinados. O apoio público a essa barbárie deve ser proibido", acrescentou.

Nessa segunda-feira (28), a Alemanha também anunciou que a exibição pública da letra "Z", em apoio à guerra da Rússia na Ucrânia, poderá ser alvo de processo, à semelhança do que acontece na Baviera e na Baixa Saxônia, que também declararam que passariam a punir essas manifestações.

"A letra Z obviamente não é proibida, mas a sua utilização pode, em casos concretos, constituir um apoio à agressão russa", disse o porta-voz do Ministério alemão do Interior, citado pela agência Reuters.

"A agressão russa na Ucrânia é um ato criminoso e quem aprova publicamente essa guerra também pode se tornar passível de um processo", acrescentou o porta-voz. Ele adiantou que as autoridades federais de segurança estão vigiando a situação e que o Ministério "saúda o anúncio de vários Estados que vão examinar casos individuais" em que a exibição da letra Z possa representar apoio à guerra.

Significado

Desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, a letra “Z”, que não existe no alfabeto cirílico russo, tem sido utilizada como símbolo de apoio às Forças Armadas do país que lutam na vizinha Ucrânia.

A letra “Z” começou a ser vista como marca nos veículos militares russos que participam no conflito e foi depois adotada pelos russos que apoiam a guerra, em destaque nas bandeiras e nos comícios pró-Kremlin. A letra é agora reconhecida internacionalmente como um símbolo de apoio à ofensiva russa na Ucrânia.

O caso mais mediático envolve o atleta russo Ivan Kuliak, que enfrenta processos disciplinares da Federação Internacional de Ginástica por ter exibido o “Z” na subida ao pódio, no Catar, para receber a medalha de bronze, ao lado de Illia Kovtun, atleta ucraniano que recebeu a medalha de ouro.

Existem várias teorias para o significado da letra “Z”, . No início, tratava-se de uma forma de identificar os veículos russos no terreno e, conforme estariam dentro de um quadrado, significaria o local de onde provinham. A letra “Z” foi também vista estampada em equipamentos militares russos ao lado de outras letras, incluindo o “V” e o “O”, o que levantou suspeitas de que representariam as iniciais do presidente ucraniano, Volodymyr Oleksandrovych Zelensky.

Outras asseguram que o símbolo “Z” significa za pobedu, ou “pela vitória”, teoria que parece ser apoiada pelo Departamento de Defesa russo.

