OMS: ajuda médica para Ucrânia chega à Polônia nesta quinta-feira

O primeiro carregamento de produtos médicos de ajuda para a Ucrânia chegará à Polônia nesta quinta-feira, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Seis toneladas de suprimentos de atendimento a trauma e cirurgias de emergência serão entregues para atender às necessidades de 1.000 pacientes, e outros suprimentos de saúde para atender às necessidades de 150.000 pessoas, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva em Genebra nesta quarta-feira.

Ele também enfatizou a necessidade de um corredor humanitário para garantir que os suprimentos chegassem às pessoas mais necessitadas.

Mais cedo, o ministro da Saúde da Ucrânia, Oleh Lyashko, disse que o país está enfrentando problemas na distribuição de medicamentos para farmácias e hospitais devido à invasão russa e que deseja o estabelecimento de um corredor humanitário.

Lyashko também levantou a questão do fornecimento de oxigênio médico a pacientes com coronavírus, mas acrescentou que ainda havia estoques suficientes no momento.

