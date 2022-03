Polícia britânica emitirá multas por festas em gabinete de premiê

A polícia britânica disse nesta terça-feira (29) que 20 multas seriam emitidas por reuniões nos escritórios e residência de Boris Johnson que violaram as regras de lockdown por coronavírus, provocando novos pedidos da oposição para que o primeiro-ministro renuncie.

A polícia está investigando 12 reuniões em Downing Street e no gabinete do premiê em 2020 e 2021, depois que um inquérito interno revelou que a equipe de Johnson realizou festas regadas a álcool, com o líder britânico participando de alguns dos eventos.

A ação policial confirmou pela primeira vez que regulamentos sem precedentes para proteger a nação da covid-19 foram violados por autoridades do governo que os projetaram.

A questão ameaçou a posição de Johnson no início deste ano, quando membros de seu próprio partido começaram a pedir que ele renunciasse e a confiança pública em sua liderança despencou, embora o foco na Ucrânia tenha aliviado parte da pressão imediata sobre ele.

As revelações das reuniões, muitas das quais ocorreram quando as pessoas não podiam comparecer a funerais ou se despedir de entes queridos que morriam no hospital devido às regras de lockdown, foram relatadas pela primeira vez no final de 2021.

Os destinatários das multas não serão identificados, mas Downing Street disse anteriormente que dirá se o primeiro-ministro receber uma. O gabinete de Johnson afirmou que ele não foi notificado de que era um dos 20 sujeitos a multas.

A polícia disse que mais multas ainda são possíveis.



