Presidente da Ucrânia discursará ao Congresso dos EUA na quarta-feira

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, fará um discurso por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos (EUA) na quarta-feira (16), disseram o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em uma carta conjunta aos parlamentares dos EUA.

"O Congresso continua inabalável em nosso compromisso de apoiar a Ucrânia enquanto enfrenta a cruel e diabólica agressão de Putin, e de aprovar legislações para prejudicar e isolar a economia russa, bem como prestar assistência humanitária, de segurança e econômica à Ucrânia", escreveram ambos nesta segunda-feira (14).

Zelenskiy tem procurado obter apoio para a Ucrânia com discursos em vídeo ao público estrangeiro, incluindo o Congresso dos Estados Unidos e o Parlamento britânico. Zelenskiy falará às 9h da manhã (10h no horário de Brasília) de quarta-feira aos parlamentares norte-americanos.

Mais de 280 membros do Senado e da Câmara dos Deputados dos EUA participaram de uma videoconferência com Zelenskiy no dia 5 de março, na qual ele teria feito um "apelo desesperado" por aeronaves para combater os invasores russos.

Na terça-feira (15), ele deverá se dirigir ao Parlamento canadense e também ao Parlamento de Israel.

O Congresso dos EUA, controlado pelos democratas, aprovou na quinta-feira (10) um pacote de 13,6 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia como parte de um projeto de lei orçamentária de 1,5 trilhão de dólares para financiar as operações do governo dos EUA até 30 de setembro.

Os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, impuseram amplas sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Na última sexta-feira (11), o presidente Joe Biden tomou mais medidas para punir a Rússia economicamente, visando ao comércio e fechando os fundos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que anunciou a proibição da importação de frutos do mar, vodca e diamantes russos.

