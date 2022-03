Sauditas apagam incêndio em tanque de combustível atingido por houthis

A defesa civil da Arábia Saudita extinguiu incêndios em dois tanques de armazenamento de combustível em Jidá, cidade portuária no Mar Vermelho, que foram atingidas por houthis do Iêmen, segundo a televisão estatal informou neste sábado (26).

Os houthis, alinhados com o Irã, intensificaram ataques com mísseis e drones às instalações de petróleo do reino nas últimas semanas, antes de uma trégua temporária para o mês sagrado do Ramadã, que começa no início de abril.

Os ataques de sexta-feira à estação de distribuição de produtos de petróleo da gigante do setor Aramco, em Jidá, reivindicados pelos houthis, aconteceram no momento em que a cidade se prepara para realizar o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 neste domingo (27).

A coalizão liderada pelos sauditas confirmou o ataque e os incêndios, que não causaram mortes.

