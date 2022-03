Ucrânia: guerra provocou danos de US$ 10 bi à infraestrutura do país

A Ucrânia sofreu cerca de 10 bilhões de dólares em danos à sua infraestrutura desde que a Rússia invadiu o país, disse nesta segunda-feira (7) o ministro de Infraestrutura ucraniano, Oleksander Kubrakov.

Ele disse, em comentários televisionados, que o número se mantinha desde domingo, e acrescentou: "A maioria das estruturas (danificadas) será reparada em um ano, e as mais difíceis em dois anos".

Kubrakov disse que 40.000 pessoas haviam sido retiradas da cidade de Kharkiv, no leste do país, no domingo. Mas a Ucrânia apelou à Rússia para que deixasse os civis saírem de outras cidades e um funcionário do Ministério do Interior, Vadym Denysenko, disse que 4.000 civis ainda precisavam ser retirados da periferia da capital Kiev.

"A Rússia está fazendo tudo o que pode para evitar corredores (humanitários)", acrescentou Denysenko.