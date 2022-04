Argentina não modificará acordo de dívida de US$ 45 bilhões com o FMI

O ministro da Economia da Argentina, Martin Guzmán, disse que o acordo de dívida de US$ 45 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI) não será alterado.

"Não vamos mudar os objetivos do programa com o FMI", disse Guzmán à mídia local, após uma reunião com a chefe do FMI, Kristalina Georgieva.

O governo peronista de centro-esquerda do país sul-americano, liderado pelo presidente Alberto Fernández, fechou um acordo com o credor internacional no início de março para evitar um calote.

O acordo estabelece um novo cronograma de financiamento ao longo de um período de 30 meses para substituir um programa fracassado de US$ 57 bilhões, de 2018, que o país produtor de grãos não conseguiu pagar após anos de recessão, inflação em espiral e fuga de capitais.

No entanto, Guzmán alertou, sem dar detalhes, que haverá uma mudança de ênfase para focar a rede de segurança social devido às consequências da invasão russa da Ucrânia, que tem alimentado a inflação mundial.

