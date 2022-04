Casos de covid-19 caem nas Américas, mas risco de surtos permanece

As infecções e mortes por covid-19 caíram na maioria dos países e territórios das Américas nas últimas semanas. O risco de novos surtos, no entanto, não pode ser ignorado à medida que as restrições são relaxadas e 240 milhões de pessoas continuam sem receber a vacina, disse a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

"Muitos países e territórios nas Américas reduziram as medidas de saúde pública, e alguns o fizeram prematuramente", afirmou a diretora da Opas, Carissa Etienne, lembrando que a contagem de casos aumentou recentemente em lugares que dependem do turismo, especialmente em partes da América do Norte e do Caribe, onde a cobertura vacinal é baixa.

A região continua a registrar mais de 620 mil novos casos a cada semana, disse ela.

Etienne observou que o número de mortes aumentou em alguns países, mas que os ajustes nos dados podem ser responsáveis por parte desses aumentos, pois alguns países estão reclassificando as mortes passadas como relacionadas à covid-19.

Mais de 685 milhões de pessoas completaram seus ciclos de vacinação na região, mas "apesar de todos os esforços, 240 milhões de pessoas nas Américas ainda não receberam uma única dose de vacina contra covid", disse Etienne.

A diretora da Opas ressaltou que os países precisam continuar monitorando o vírus, a fim de se preparar para o que está por vir.

“Isso significa tornar os testes facilmente acessíveis para todos, em todos os lugares, a fim de evitar novos surtos e preparar nossos sistemas de saúde se os casos aumentarem.”

