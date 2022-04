Tremores vulcânicos são registrados pela primeira vez nos Açores

Tremores vulcânicos e tectônicos, que indicam movimento de magma, foram registrados na Ilha de São Jorge, no arquipélago atlântico de Açores, pela primeira vez desde que uma preocupante crise sísmica começou há pouco mais de duas semanas, informaram autoridades. .

A exuberante ilha vulcânica, no arquipélago português, foi atingida por 27.626 pequenos tremores, e há receio de que a atividade seja o prenúncio de uma erupção ou um poderoso terremoto.

Fátima Viveiros, do Centro de Vigilância de Atividades Sísmicas da região (Civisa), afirmou que terremotos vulcano-tectônicos, também conhecidos como híbridos, ocorrem quando há fusão de tremores tectônicos de alta frequência com tremores vulcânicos de baixa frequência.

"Isso sugere movimento de fluídos em profundidade", explicou Viveiros, acrescentando que mais terremotos do tipo são esperados. "Esses sinais mostram o que pode ser esperado em sistemas vulcânicos ativos".

O alerta vulcânico está no nível 4 em uma escala de cinco níveis, o que significa que há possibilidade real de que o vulcão possa entrar em erupção pela primeira vez desde 1808.

Estudo publicado em 2015, no Journal of Volcanology and Geothermal Research, diz que tremores vulcano-tectônicos são "normalmente os primeiros precursores reportados para erupções em vulcões que estão adormecidos por décadas ou mais".

O Civisa diz que uma erupção não é iminente, mas que esse cenário não pode ser descartado.

