Ucrânia culpa mísseis russos por explosões em Kiev

A Rússia disparou dois mísseis contra a capital ucraniana, Kiev, nessa quinta-feira (29), durante a visita do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Um deles atingiu o andar de baixo de um prédio residencial, ferindo pelo menos três pessoas, disse o prefeito da cidade.

A Reuters não conseguiu verificar, de maneira independente, a causa das explosões. A situação em Kiev tem estado relativamente calma, desde que as forças russas não conseguiram tomá-la diante da resistência ucraniana e recuaram há várias semanas, mas a capital continua vulnerável às armas de longa distância da Rússia.

As explosões abalaram o distrito central de Kiev, Shevchenko, e as três pessoas feridas foram internadas no hospital, disse o prefeito Vitali Klitschko em publicação no Twitter.

Os ministros da Defesa, Oleksii Reznikov, e das Relações Exteriores, Dmytro Kulebav, disseram que as explosões foram causadas por mísseis russos. Testemunhas da Reuters hviam relatado previamente o som de duas explosões.

Os ataques ocorreram após o chefe da ONU concluir reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, focada em tentativas de retirar civis da cidade portuária de Mariupol, no Sul do país e sitiada pelos russos.

Guterres disse à emissora portuguesa RTP, ao ser questionado sobre as explosões: “Houve um ataque a Kiev. Fiquei chocado, não porque estou aqui, mas porque Kiev é uma cidade sagrada tanto para ucranianos quanto para os russos”.

O chefe de gabinete de Zelenskiy, Andriy Yermak, afirmou que as explosões são prova de que o país de vitória rápida sobre a Rússia. "Precisamos agir rapidamente - mais armas, mais ações humanitárias - porque todos os dias a Ucrânia paga o preço pela proteção da democracia e da liberdade”.

*Reportagem adicional de jornalistas da Reuters

