Conselho de Segurança da ONU expressa preocupação com a Ucrânia

O Conselho de Segurança da ONU, incluindo a Rússia, expressou nesta sexta-feira (6) “profunda preocupação com a manutenção da paz e da segurança na Ucrânia” e apoio aos esforços do secretário-geral da ONU, António Guterres, de encontrar uma solução pacífica, no primeiro comunicado do órgão desde a invasão iniciada por Moscou.

Os comunicados do Conselho de Segurança são acordados por consenso. O breve texto adotado nesta sexta-feira foi escrito por Noruega e México.

“O Conselho de Segurança expressa profunda preocupação com a manutenção da paz e da segurança na Ucrânia”, diz. “O Conselho de Segurança lembra que todos os Estados-Membros assumiram, sob a Carta das Nações Unidas, a obrigação de resolver suas disputas internacionais por meios pacíficos”.

“O Conselho de Segurança expressa forte apoio às tentativas do secretário-geral de buscar uma solução pacífica”, afirma o comunicado, que também pede que o líder da ONU, António Guterres, informe o conselho novamente “no momento devido”.

Guterres aprovou o apoio do conselho nesta sexta-feira, dizendo que “não pouparia esforços para salvar vidas, reduzir o sofrimento e encontrar um caminho para a paz”.

Guterres se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em Kiev, na semana passada.

