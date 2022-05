Explosão em hotel no centro de Havana mata ao menos nove

Uma forte explosão atingiu um conhecido hotel no centro de Havana nesta sexta-feira (6), destruindo vários andares nas laterais do prédio e deixando ao menos nove mortos e 30 feridos, afirmaram testemunhas e a imprensa estatal cubana.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, falando da cena do desastre em transmissão da televisão cubana, disse que a explosão no Hotel Saratoga não foi causada por uma bomba, acrescentando que um vazamento de gás parece ser a causa mais provável.

"De jeito nenhum foi uma bomba ou um ataque", disse ele à Reuters mais tarde ao deixar o hospital Calixto Garcia, onde muitos dos feridos foram tratados. "É apenas um acidente muito infeliz."

A explosão, no entanto, causou uma breve onda de pânico no bairro histórico de Havana, que gradualmente começa a reabrir aos turistas depois que a pandemia atingiu o crucial setor de turismo da ilha.

A TV estatal informou que os esforços de busca e resgate estão em andamento, e disse que não está claro se outras vítimas permaneceram presas nos escombros. O governo ainda não divulgou as nacionalidades das vítimas, disse a TV estatal.

Fotos do jornal oficial do Partido Comunista, o Granma, mostram imagens do prédio do hotel, de vários andares, com as paredes derrubadas pela explosão.

Uma testemunha da Reuters viu fumaça e chamas vindas do edifício. Policiais e equipes de resgate correram para a cena, isolando pontos importantes e prédios na região, incluindo o edifício histórico do Capitólio.

O hotel estava fechado e apenas trabalhadores estavam dentro no momento da explosão, acrescentou a TV, citando Roberto Enrique Calzadilla, representante da empresa militar que opera muitos dos hotéis do país.

Em uma entrevista à emissora, Calzadilla disse que o hotel de 96 quartos seria reaberto nos próximos dias e que os trabalhadores no local estavam fazendo os preparativos finais.

Ele também apontou um vazamento de gás como a possível causa da tragédia.

"Os trabalhadores estavam... fazendo reparos e fazendo todo o trabalho para abrir a propriedade, e pela manhã eles estavam reabastecendo o gás e parece que algum acidente causou uma explosão", disse.

O hotel em estilo neoclássico foi remodelado por uma empresa britânica após a queda da União Soviética, e era considerado o local procurado por autoridades governamentais e celebridades em visita à ilha por muitos anos. Mais recentemente, o Saratoga havia perdido um pouco de seu brilho com a abertura de novos hotéis em Havana, mas mantinha suas cinco estrelas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.