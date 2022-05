Japão concederá mais US$ 300 milhões em empréstimos para a Ucrânia

O governo do Japão vai conceder à Ucrânia empréstimo adicional de US$ 300 milhões para ajudar o país, que impõe resistência à invasão russa.

O governo japonês, que vem dando suporte à Ucrânia e a nações próximas em forma de assistência humanitária e financeira, tem discutido meios específicos para oferecer maior apoio aos ucranianos.

No início desta semana, o Japão firmou com a Ucrânia acordo para o oferecimento de outro empréstimo de US$ 300 milhões. Concederá, assim, ao país empréstimos que somam US$ 600 milhões.

Cúpula

O governo japonês planeja relatar a sua decisão na reunião de cúpula marcada para segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O Japão também está na expectativa de confirmar com Biden a disposição do Grupo dos Sete de demonstrar unidade e dar continuidade ao oferecimento de assistência à Ucrânia, assim como de exercer maior pressão sobre a Rússia com a imposição de novas sanções.

