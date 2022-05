Pássaros caem do céu em onda de calor na Índia

Equipes de resgate no estado de Gujarat, no Oeste da Índia, estão recolhendo dúzias de pássaros exaustos e desidratados que caem dos céus todos os dias, em meio a uma onda de calor que seca as fontes de água na maior cidade da região, afirmaram veterinários e socorristas de animais.

Grandes faixas do Sul da Ásia estão secando nos meses mais quentes dos últimos anos, levando o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a alertar para o risco de incêndios.

Médicos de hospital veterinário administrado pela organização sem fins lucrativos Jivdaya Charitable Trust, em Ahmedabad, disseram que trataram milhares de pássaros nas últimas semanas, acrescentando que os socorristas estão trazendo as aves de voo alto, como pombos, todos os dias.

"Este ano tem sido um dos piores dos últimos tempos. Vimos um crescimento de 10% na quantidade de pássaros que precisam de resgate", disse Manoj Bhavsar, que trabalha com a organização e resgata pássaros há mais de uma década.

Veterinários foram vistos alimentando pássaros com tabletes de vitaminas e injetando água em suas bocas com seringas.

Autoridades sanitárias em Gujarat divulgaram alertas para que hospitais organizem alas especiais para insolação e outras doenças relacionadas ao calor.

