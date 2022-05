Putin aumenta salário mínimo na Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, determinou um aumento de 10% na aposentadoria e no salário mínimo para reduzir os impactos da inflação na população. Ele negou, no entanto, que os problemas econômicos do país estejam ligados à guerra na Ucrânia.

Com inflação anual de quase 18%, o líder do Kremlin reconheceu que 2022 será um ano "difícil" para a economia russa.

"Quando eu digo 'difícil', não significa que todas essas dificuldades estejam conectadas à operação militar especial", disse Putin em reunião do Conselho de Estado em Moscou.

"Pois em países que não estão realizando operações - por exemplo na América do Norte, na Europa - a inflação é comparável e, se você olhar para a estrutura de suas economias, até maior do que a nossa".

Os comentários de Putin ignoram o fato de que a crescente inflação recente em vários países é, em parte, consequência direta da guerra russa na Ucrânia, que impulsionou os preços de energia e alimentos no mundo todo.

O aumento nas aposentadorias entra em vigor a partir de 1º de junho, enquanto o aumento no salário mínimo passa a valer em 1° de julho. Analistas dizem que as medidas não impedirão uma queda brusca nas rendas reais.

Putin - cuja taxa de aprovação aumentou mais de 10 pontos percentuais desde o início da guerra, para 82%, de acordo com pesquisa do Centro independente Levada - prometeu em março reduzir a pobreza e a desigualdade neste ano, apesar das sanções ocidentais paralisantes e da alta inflação.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.