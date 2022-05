Turquia diz "não" a aliados, sobre Suécia e Finlândia na Otan

A Turquia disse a seus aliados que rejeitará a adesão da Suécia e da Finlândia à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afirmou o presidente turco, Tayyip Erdogan, em um vídeo publicado em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (19).

Finlândia e Suécia solicitaram formalmente, na quarta-feira (18), a adesão à Otan, liderada pelos Estados Unidos, em uma decisão estimulada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. As objeções da Turquia foram uma surpresa para os outros membros da aliança.

"Continuaremos nossa política de maneira determinada. Dissemos aos aliados que diremos 'não' à adesão da Finlândia e da Suécia à Otan", disse Erdogan em uma entrevista com estudantes no final da quarta-feira.

O presidente turco disse que a Suécia e a Finlândia abrigam e financiam "terroristas" e lhes fornecem armas, repetindo a acusação de Ancara de que os países apoiam grupos que considera terroristas, como o grupo militante do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e o YPG curdo sírio, que a Turquia também vê como um grupo terrorista intimamente ligado ao PKK.

"A Otan é uma aliança de segurança e não podemos aceitar que terroristas façam parte dela", acrescentou Erdogan.

