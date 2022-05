Ucranianos temem que partes do país sejam anexadas à Rússia

As forças russas reorientaram suas operações militares na Ucrânia às regiões de Donetsk e Luhansk, na parte leste do país. Nas últimas horas, alguns ucranianos indicaram que se preocupam com a possibilidade de os russos desejarem conquistar mais territórios.

Autoridades da região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, disseram que as tropas russas atingiram vários prédios, incluindo escolas, e que três pessoas foram mortas.

As forças ucranianas na região da Carcóvia, na parte nordeste do país, lançaram uma contraofensiva, contudo, não têm certeza de onde os russos vão atacar.

Residentes no sul da Ucrânia viram líderes russos anexando a Península da Crimeia em 2014. Alguns temem que os russos queiram tomar o controle de uma outra parte do seu país.

Autoridades separatistas na região de Kherson, no sul do país, planejam pedir aos líderes em Moscou que anexem a área até o final do ano.

Petro Andryushchenko, conselheiro da prefeitura de Mariupol, na parte leste, disse que alguns residentes temem que o mesmo possa ocorrer com a cidade. Eles acreditam que um referendo possa ser realizado ainda nesta semana.

