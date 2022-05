Yellen diz que lei nos EUA não permite confisco de ativos do BC russo

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse hoje (18), que não seria legal os Estados Unidos confiscarem ativos congelados do Banco Central da Rússia para ajudar a reconstruir a Ucrânia após o término da invasão russa.

Ela afirmou a repórteres - antes de uma reunião dos ministros das Finanças do G7 em Bonn, na Alemanha, - que os Estados Unidos e seus aliados bloquearam cerca de US$ 300 bilhões em ativos do Banco Central da Rússia.



As discussões estão apenas começando entre os aliados ocidentais sobre como financiar a reconstrução de longo prazo da Ucrânia e se esses ativos russos congelados podem desempenhar um papel.

Destruição

"Acho muito natural que, considerando a enorme destruição na Ucrânia e os enormes custos de reconstrução que eles enfrentarão, contemos com a ajuda da Rússia para pagar pelo menos uma parte do preço envolvido", afirmou Yellen.



"Dito isso, enquanto estamos começando a analisar isso, não seria legal agora nos Estados Unidos que o governo confiscasse esses ativos. Não é algo legalmente permitido nos Estados Unidos," garantiu.

