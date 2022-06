Chuvas matam 42 pessoas em Bangladesh e na Índia

Pelo menos 25 pessoas morreram por raios ou deslizamentos de terra durante o último fim de semana em Bangladesh, e milhões ficaram isoladas ou desabrigadas nas partes baixas do nordeste do país. Elas foram atingidas pelas piores chuvas de monção da história recente.

No estado indiano vizinho de Assam, pelo menos 17 pessoas morreram durante as chuvas que começaram este mês, disseram as autoridades policiais.

Muitos dos rios de Bangladesh subiram a níveis perigosos e o escoamento das fortes chuvas que atingiram as montanhas indianas agravou a situação, disse Arifuzzaman Bhuiyan, chefe do Centro de Previsão e Aviso de Inundações.

Milhares de policiais e soldados do Exército foram destacados para regiões do país para ajudar nos esforços de busca e resgate.

Isolamento

Cerca de 105 mil pessoas foram resgatadas até agora, mas os oficiais da polícia estimaram que mais de quatro milhões ainda estão isoladas.

Autoridades regionais disseram que 3,1 milhões de pessoas estão desalojadas, das quais duzentas mil permanecem em abrigos improvisados administrados pelo governo em terrenos elevados.

Bangladesh e Índia têm experimentado um clima extremo crescente nos últimos anos, causando danos em larga escala.

Ambientalistas alertam que as mudanças climáticas podem levar a mais desastres, especialmente em Bangladesh, um país de baixa altitude e densamente povoado.

