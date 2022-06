Déficit comercial da zona do euro quase dobra em abril

O déficit comercial da zona do euro quase dobrou em abril em relação ao mês anterior, após uma expansão já recorde em março, e a produção industrial aumentou no mesmo período, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira (15).

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que os 19 países que compartilham o euro registraram déficit comercial, não ajustado para variações sazonais, de 32,4 bilhões de euros em abril, em comparação com um déficit de 16,4 bilhões de euros em março. Em abril de 2021 houve superávit de 14,9 bilhões de euros.

Ajustado para oscilações sazonais, o déficit comercial da zona do euro foi de 31,7 bilhões de euros.

O valor não ajustado das importações em abril disparou 39,8% em relação ao ano anterior, disse a Eurostat, enquanto o valor das exportações aumentou apenas 15,7%.

O déficit comercial da UE com a Rússia - seu principal fornecedor de energia - mais do que quadruplicou para 62,6 bilhões de euros no primeiro trimestre, ante 14,7 bilhões no mesmo período de 2021.

A mudança no valor das importações de energia da UE foi a mais impressionante, com o déficit no comércio de energia quase triplicando para 183,6 bilhões de euros nos primeiros quatro meses do ano em comparação com o mesmo período de 2021.

A produção industrial nos 19 países da zona do euro aumentou 0,4% em relação ao mês anterior, mas registrou queda de 2% ante o ano anterior.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.